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FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.

Fatih Erel  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

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