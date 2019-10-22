Marmara Üniversitesinde 'Spor ve Kadın' zirvesi
Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 30 Ekim'de "Spor ve Kadın" zirvesi düzenlenecek.
İstanbul
Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından 30 Ekim'de "Spor ve Kadın" zirvesi düzenlenecek.Marmara Üniversitesinin Sultanahmet Yerleşkesi'nde 30 Ekim Çarşamba günü 13.00-15.00 saatlerinde düzenlenecek zirveye spor ve medya dünyasından birçok isim katılacak.
Sporun gücü, sporun aile içi iletişime, sağlığa ve çocuk gelişimine olan etkisi gibi konuların ele alınacağı zirvenin açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay yapacak.
Zirveye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Semra Demirer, ilk FIFA kokartlı Türk kadın hakem Lale Orta, eski milli voleybolcu Dr. Esra Gümüş Kırıcı , milli yüzücüler Beytullah Eroğlu ve Uğurcan Özer, milli tekvandocu Avrupa ikincisi Meryem İyin, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan da katılacak.
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