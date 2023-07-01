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Spor, Futbol

Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Juan Mata, veda mesajı yayımladı.

Ercan Çakar, Can Öcal  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

İstanbul

Juan Mata, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.

Mesajında Galatasaray taraftarı, kulüp ile takım arkadaşları için ayrı başlıklar açan 35 yaşındaki futbolcu, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon cim bom bom. Her zaman sizden biri olacağım." şeklinde görüş belirtti.

Juan Mata, Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da forma giydiği 18 maçta 3 gol attı.

Galatasaray'dan veda mesajı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Mata. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz Profesör." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, geçen yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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