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Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Fransız golcü Marcus Thuram'ı transfer etti.

Barış Seçkin  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı

Roma

Mavi-siyahlı İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusunun bundan böyle Inter forması giyeceği belirtildi.

Babası Lilian Thuram'ın İtalya'nın Parma takımında oynadığı 1997'de İtalya'da dünyaya gelen Marcus Thuram, Inter kanalına yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bugün büyük bir gün. Serie A'yı küçükken izliyordum. Serie A'ya gelmek benim için eve dönmek gibi bir şey. Bu formayı giymek büyük bir rüya. Çok fazla kupa kazanmak istiyorum." dedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter, Marcus Thuram'ın transferini Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından bedelsiz olarak gerçekleştirdi ve Fransız oyuncuyla 5 yıllık kontrat imzaladı.

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