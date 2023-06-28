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Spor, Futbol

Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, İstanbul'a geldi.

Hilmi Sever  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor için İstanbul'da Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Geçen sezon İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen serbest statüsündeki İspanyol oyuncu, başkent Madrid'den kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Joaquin Fernandez, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

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