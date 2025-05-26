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Spor, Futbol

Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçı yardımcı hakemin başına isabet eden "madde" nedeniyle tatil edildi

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşması, yardımcı hakemin başına "madde" isabet etmesi nedeniyle tatil edildi.

Suat Öztürk, İsmail Şen  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçı yardımcı hakemin başına isabet eden "madde" nedeniyle tatil edildi Fotoğraf: İsmail Şen - AA

Elazığ

Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki maçta sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik yaşandı. Sahaya yabancı madde, meşale atılması nedeniyle maç zaman zaman durdu.

Maç öncesinde ve sırasında Elazığ AK Parti Milletvekili Erol Keleş, CHP Milletvekili Gürsel Erol ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, taraftar ve futbolcularla iletişim kurarak sakin olmaları telkininde bulundu.

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Maçın 56. dakikasında Çimentaş Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öndeyken tribünden atılan "madde" yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına isabet etti. Bunun üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, sahayı yardımcılarıyla terk ederek soyunma odasına gitti.

Stattan yapılan anonsla maçın tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçında Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yenmişti.

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