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Spor, Futbol

Diyarbakır'da milli maçın oynanacağı stadyumun çevre düzenlemesi tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-İskoçya A Milli Takımları arasında oynanacak özel futbol karşılaşması öncesinde stadyumda yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 15.11.2022
Diyarbakır'da milli maçın oynanacağı stadyumun çevre düzenlemesi tamamlandı

Diyarbakır

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İskoçya Futbol Milli takımları arasında oynanacak özel karşılaşma öncesinde 33 bin izleyici kapasiteli Diyarbakır Stadyumu ve bağlantı yollarında başlatılan çevre düzenleme ile bitkilendirme çalışmaları tamamlanarak alana estetik bir görünüm kazandırıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları kapsamında 45 bin metrekare alana sahip Diyarbakır Stadyumu'nun etrafını tamamen yabani otlardan arındırdı.

Yapılan temizlik çalışmalarından sonra stadyum çevresinde ihtiyaç duyulan bölümlere, toprak takviyesi yapıldı ve tesviye işlemi gerçekleştirildi.

Sulama tesisatlarının da elden geçirildiği altyapı çalışmalarının ardından alanın bitkilendirmeye müsait hale gelmesinden sonra ekipler, stadyum çevresi ile bağlantı yollarına farklı tür ve renklerde 50 bin kışlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında belirlenen alanlara estetik bir görünüm kazandırmak için 100 top mazı, 15 mavi selvi ve 10 İran çamı dikti.

Ekipler ayrıca gerçekleştirdikleri peyzaj düzenleme çalışmasıyla Fırat Bulvarı Diyarbakır Stadyumu Kavşağı'nın, futbol sahası görünümüne kavuşmasını sağladı.

Çevre düzenleme çalışmalarında toprak takviyesi yapılarak hazır hale getirilen bölümlere 1000 metrekare rulo çim serildi ve 11 bin metrekare alana da çim tohumu serpildi.

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