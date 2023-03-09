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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Spor, Futbol

Denizlispor Kulübü Başkanı Uz, Gençlerbirliği beraberliğini değerlendirdi

Spor Toto 1. Lig'de dün konuk olduğu Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, deplasmanda puan almanın önemine dikkati çekti.

Ali Bilge  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Denizlispor Kulübü Başkanı Uz, Gençlerbirliği beraberliğini değerlendirdi

Denizli

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesiyle küme düşme hattındaki hesapların değiştiğini kaydetti.

Her puanın altın değerinde olduğunu belirten Uz, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu iki takımla oynayacak takımlar 3 puan alacak. Artık 4 değil 2 takım ligden düşecek. Herkes hesabını ona göre yeniden yapıyor. Son 6 sırada bulunan takımların puanları birbirine çok yakın. Bir galibiyet veya mağlubiyetle puan cetvelindaki yeriniz 3-4 sıra değişebiliyor. Her puan altın değerinde, özellikle rakibinizden deplasmanda puan çıkarmak çok önemli. Gençlerbirliği beraberliği bu yüzden küçümsenmemeli.".

Uz, camialarının desteğini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız. Ben bu sene de hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü karşılaşacakları Erzurumspor FK maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu aktaran Uz, "Bu maçı kazandığımız taktirde belki ilk defa düşme hattından çıkacak ve önümüzdeki haftalara daha moralli gireceğiz. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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