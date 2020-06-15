Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Sivas
17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.
29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.
40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.
69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.