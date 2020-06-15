Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Halife Yalçınkaya   | 15.06.2020
Demir Grup Sivasspor evinde kazandı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.

69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. 

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Kovid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz
Hindistan'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoğun
Yemen'de Kovid-19'a bağlı ölüm oranı dünya ortalamasının 4 katı
Türkiye'de Kovid-19'dan 152 bin 364 kişi iyileşti
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı

Benzer haberler

Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Ajax'ta 36 yaşındaki Huntelaar'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Hasan Kartal'a tepki

Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu ve Hasan Kartal'a tepki
Galatasaray'dan Andone ve Muslera'nın durumu hakkında açıklama

Galatasaray'dan Andone ve Muslera'nın durumu hakkında açıklama