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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi verdi.

Abdullah Yasin Güler   | 21.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi Fotoğraf: Barış Oral - Anadolu Ajansı

Ankara

MKE Ankaragücü'nün, 19 Mayıs Stadyumu alanında düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'nin sembolü alan Ankara'da Süper Lig'e çıkmış olmanın sevinciyle, müjdesiyle buradayız. Biz de size bu müjdeye karşılık yeni stadın müjdesini veriyoruz." dedi.

Camiayla bir ve beraber olmak üzere burada olduğunu ve taraflardan da bir söz istediğini dile getiren Oktay, "Süper Lig'de şampiyon olma sözü veriyor musunuz? Bir ve beraber nasıl olunur, Ankara bunu bütün Türkiye ve dünyaya nasıl gösterir, bunun müjdesini, sinyalini veriyor muyuz?" diye sordu.

Taraftarlar, Oktay'a coşkuyla karşılık verdi.

Türkiye'deki en modern ve güzel statlardan birinin Ankara'da olacağına işaret eden Oktay, bu örnek stadyumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olduğunu belirtti.

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