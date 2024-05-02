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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Muhittin Sandıkçı  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Rize

Ligde son hafta sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 35. haftada 49 puanla averajla 7. sırada yer alıyor.

Yarın oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle tedavileri süren Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak. MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın da Beşiktaş deplasmanında görev alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililer, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.

Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak.

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