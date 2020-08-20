Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mitchell Donald ile anlaştı

Erzurum
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.