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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mitchell Donald ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

Yunus Hocaoğlu   | 20.08.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mitchell Donald ile anlaştı

Erzurum

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

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