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Spor, Futbol

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Pendikspor ve Sakaryaspor'un ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Ali Korkmaz   | 29.05.2022
Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Karşılaşmanın 15. dakikasında sağ kanattan Süleyman Güneş'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Erdem Çetinkaya'nın kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

22. dakikada Üzeyir'in sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Süleyman Güneş'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Veysel topu kornere uzaklaştırdı.

30. dakikada Bodrumspor öne geçti. Sağ kanattan Üzeyir'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Erdem Çetinkaya savunma oyuncularına rağmen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada Bodrumspor farkı 2'ye çıkardı. Sergen Yatağan'ın kalecisine göndermek istediği topu kapan Samet Yalçın, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

53. dakikada kendi yarı sahasından paslaşan Bodrumsporlu oyunculardan topu çalan Cenk Şen, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.

Bodrumspor, kupasını aldı

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumsporlu oyuncular coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, Bodrumsporlu futbolculara madalyaları takdim edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez Bodrumsporlu oyunculara kupalarını verdi.

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