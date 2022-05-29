Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

İzmir
Karşılaşmanın 15. dakikasında sağ kanattan Süleyman Güneş'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Erdem Çetinkaya'nın kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
22. dakikada Üzeyir'in sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Süleyman Güneş'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Veysel topu kornere uzaklaştırdı.
30. dakikada Bodrumspor öne geçti. Sağ kanattan Üzeyir'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Erdem Çetinkaya savunma oyuncularına rağmen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
39. dakikada Bodrumspor farkı 2'ye çıkardı. Sergen Yatağan'ın kalecisine göndermek istediği topu kapan Samet Yalçın, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
53. dakikada kendi yarı sahasından paslaşan Bodrumsporlu oyunculardan topu çalan Cenk Şen, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.
Bodrumspor, kupasını aldı
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumsporlu oyuncular coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.
Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, Bodrumsporlu futbolculara madalyaları takdim edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez Bodrumsporlu oyunculara kupalarını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.