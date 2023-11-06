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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Bitexen Antalyaspor maçının devre arasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi.

Emrah Oktay  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi

İstanbul

Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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