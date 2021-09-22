Dolar
8.66
Euro
10.12
Altın
1,767.64
ETH/USDT
3,027.40
BTC/USDT
43,419.00
BIST 100
1,407.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray deplasmanda kaybetti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

Murat Asil   | 22.09.2021
Galatasaray deplasmanda kaybetti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yendi.

1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.

16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalı
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için hayat pahalılaşacak
ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü

Benzer haberler

Atakaş Hatayspor deplasmanda kazandı

Atakaş Hatayspor deplasmanda kazandı

Galatasaray deplasmanda kaybetti

UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

Muhammet Demir Süper Lig'de bilinen en erken gole imza attı

Muhammet Demir Süper Lig'de bilinen en erken gole imza attı
Medipol Başakşehir deplasmanda yenildi

Medipol Başakşehir deplasmanda yenildi
Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki

Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki