Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzon'da kazanan yok

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Gültekin Yetgin   | 01.12.2019
Trabzon'da kazanan yok Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzonspor - Galatasaray

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ekuban (ortada) rakipleri Nagatomo (solda) ve Marcao ile mücadele etti. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı. 

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. 

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

50. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas çizgisi üzerinde yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

62. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Marcao, ceza sahası içerisinde topu üstten dışarıya attı.

68. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında, Sörloth'un vuruşunda top yandan auta gitti.

69. dakikada Ekuban'ın kaptığı top Sörloth'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından attığı şutta, top kaleci Muslera'da kaldı.

72. dakikada Belhanda'nın ceza sahası ön sol çaprazından vurduğu şutta, topu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

73. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önünden vurduğu şutta, top yandan auta çıktı.

87. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla ceza sahasında ilerleyen Sörloth'un şutunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

90. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ömer Bayram'ın aktardığı pasla ceza sahası içerisinde gelen topu Adem Büyük kontrol etmeye çalıştı. Nagatomo, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Trabzon'da kazanan yok

Trabzon'da kazanan yok

Kayserispor, Beşiktaş maçından umutlu

Denizlispor deplasmanda 3 puanı aldı

Kasımpaşa'da ikinci Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da ikinci Özdeş dönemi sona erdi
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda