Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 7 madalya

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabını Karate Milli Takımı, 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Şenhan Bolelli   | 01.12.2019
Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 7 madalya Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in 7. etabı başkent Madrid'de düzenlendi.

2019'un son turnuvasında tüm kategorilerde 6 kadın, 12 erkek sporcu ile tatamiye çıkan Karate Milli Takımı'nda kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ve Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı altın madalya aldı.

Aktaş'tan ligde 3. şampiyonluk

2020 Tokyo olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş, Dubai ve Şangay'dan sonra Madrid'de de birinci olarak, bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Ferdi katada Ali Sofuoğlu, kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve kumite 55 kiloda Tuba Yakan gümüş, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 7 madalya

Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 7 madalya

Zeytin ve zeytinyağında 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı

Truva atına İspanya'dan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek

Truva atına İspanya'dan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek

Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum

Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum
Latin Amerika'dan İspanya'ya denizaltıyla uyuşturucu kaçakçılığı

Latin Amerika'dan İspanya'ya denizaltıyla uyuşturucu kaçakçılığı