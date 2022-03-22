Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Oo9cSAj0ow— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 22, 2022