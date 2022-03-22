Dolar
14.83
Euro
16.28
Altın
1,933.53
ETH/USDT
2,991.40
BTC/USDT
42,285.00
BIST 100
2,158.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "ÜniAK Gençlik Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Spor

Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Yunus Kaymaz   | 22.03.2022
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak

Gaziantep sahasında kazandı

Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor

Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
'Sonuçtan memnun değiliz'

'Sonuçtan memnun değiliz'