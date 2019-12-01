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Spor

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayşe Nur Akçelik   | 01.12.2019
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Ayşe Nur Akçelik/AA

İstanbul

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İbrahim Çolak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Çolak, haber kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un, "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> 

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