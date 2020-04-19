Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı
logo
Spor, Futbol

Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu N'Koudou, Kovid-19 nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.04.2020
Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

İstanbul

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan yayına katılan N'Koudou, Burak Yılmaz'ın "Çok güçlüsün ama hiç asistin yok." şeklindeki esprili yorumuna aynı şekilde cevap verdi.

Golcü futbolcunun yaptığı yorum hatırlatılan N'Koudou, "Çok güçlü döneceğim ve ona birçok asist yapacağım. Burak Yılmaz'dan asistlerim konusunda dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben asisti yaparım gerisi onun sorumluluğunda." diyerek gönderme yaptı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecinin kendisini çok etkilemediğini kaydeden N'Koudou, şunları aktardı:

"Yemek ve temizliği hiç denemedim. Evde çok zaman geçiren bir insanım. Tesisten çıktıktan sonra evdeyim. Çok fazla dışarı çıkmam. Benim için değişen pek bir şey yok. Aynı alışkanlıklarım devam ediyor. Sürekli aynı mekanın içinde olmak ister istemez etkiledi ama hayata bakış anlamında değişen bir şey yok. Ailem, sevdiklerim yanımdaysa, sağlıklarımız yerindeyse böyle bir dönem için şükretmek gerekiyor. Bundan sonrasında kurallara uyup, dikkatli davranıp bunun düzelmesi için Allah'a dua edeceğiz."

Ülkesi Fransa'da insanların çok korktuğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Çok dikkatli olmanız, evde kalmanız, kurallara uymanız lazım. Fransa'da insanların nasıl korktuğunu, polisin bazen sert davrandığını gördüm. Bunun şaka yapılacak tarafı yok. Biz de futbolu ve sahada olmayı çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar birlikte olacağız." şeklinde konuştu.

Evde video oyunlarıyla vakit geçirdiği belirten N'Koudou, takım arkadaşları Abdoulay Diaby, Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı
Çin’de 16, Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası saptandı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Güneydoğu Asya uzmanları ASEAN’ın Kovid-19'la mücadele politikalarını yetersiz buluyor
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek

Benzer haberler

Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

Mancini: Avrupa Şampiyonası kupasını İtalya'ya getirecek gücümüz var

Mario Lemina favori 11'ini açıkladı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor
Oğuzhan Özyakup: Feyenoord'a kendimi geliştirmek için geldim

Oğuzhan Özyakup: Feyenoord'a kendimi geliştirmek için geldim
Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında

Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında