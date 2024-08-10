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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Emre Doğan  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1 gol kaydetti.

Bosna Hersekli futbolcu, 2024 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

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