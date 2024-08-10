Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1 gol kaydetti.
Bosna Hersekli futbolcu, 2024 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.