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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar: Disiplin dışı davranışım olmadı

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden Vincent Aboubakar, saç ektirdiği için son maçlarda oynamadığına yönelik iddiaları yalanladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar: Disiplin dışı davranışım olmadı

İstanbul

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan golcü oyuncu, bu sezon saçlarıyla ilgili herhangi bir işlem yaptırmadığını belirterek, "Bu saçma iddialara artık son verelim. Geçen sezon bittikten sonra, bu sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yaptırdım. Kulüpteki hiç kimseyle bu sezon hiçbir tartışmam veya disiplin dışı davranışım olmadı. Bu sezon şimdiye kadar 11 gol attım, 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Kontratlı olduğum her dakika boyunca tüm eforumu ve konsantrasyonumu verdim. Kulüp durumu yeniden değerlendirdi ve bana dönüşüm için e-mail gönderdi. Lütfen hukuki süreç doğuracak bu yalan iddiaları bırakın ve işimi yapayım." ifadelerini kullandı.


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