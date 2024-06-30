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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst, görevine başladı

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Giovanni van Bronckhorst, görevine başladı.

Emre Doğan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst, görevine başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekibiyle bir araya gelerek toplantı yaptığı belirtildi.

Van Bronckhorst için tesiste görevli personelinin de katıldığı tanışma yemeği düzenlendiği aktarıldı.

Yemekte Hollandalı teknik adam ile yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yanı sıra Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına açık gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

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