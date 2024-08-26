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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Felix Uduokhai İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Felix Uduokhai İstanbul'a geldi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında açıklamada bulunmayan Uduokhai, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

Alman futbolcu, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

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