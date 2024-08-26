Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Felix Uduokhai İstanbul'a geldi

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında açıklamada bulunmayan Uduokhai, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Alman futbolcu, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.