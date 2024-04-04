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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın galibiyet özlemi 4 maça çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Hilmi Sever, Emre Doğan  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Beşiktaş'ın galibiyet özlemi 4 maça çıktı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.

86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Başakşehir'in Pelkas ile sağ taraftan kullandığı kornerde Emirhan'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla ligde 5. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 47'ye çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Yedinci beraberliğini yaşayan Başakşehir ise puanını 43'e yükseltti.

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

Ligde çıktığı son 3 müsabakadan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Colley, ligde 6. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Gambiyalı futbolcusu Omar Colley, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

RAMS Başakşehir karşısında takımının tek golünü atan 31 yaşındaki stoper, ligde 6. kez fileleri havalandırdı.

Colley, bu sezon Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Hatayspor karşısında da birer gol kaydetmişti.

Omar Colley, Semih Kılıçsoy'un (9) ardından siyah-beyazlıların ligde en fazla gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Mert Günok sakatlandı

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Milli file bekçisi, 51. dakikada sağ kaburgasını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Mert'in yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

Mert Günok, müsabakanın ilk yarısında Bakhtiyor Zaynutdinov ile çarpışması nedeniyle kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.

Santos'tan ilk 11'de 4 değişiklik

Beşiktaş, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos, ligin 30. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan oyunculardan Joe Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun'u yedeğe çekti.

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