Dolar
9.55
Euro
11.09
Altın
1,796.11
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,539.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katılıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.

Ercan Doğan   | 02.11.2021
Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

İstanbul

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 sezonda gidişat daha kötü

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi
Avustralya, Çin ve Hindistan’ın ürettiği Kovid-19 aşılarını kabul etti
ABD'de 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da başlıyor
San Francisco'da Kovid-19'la zirve yapan evsizlik krizi çözülemiyor
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

Beşiktaş yarın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a konuk olacak

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Royal Antwerp maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Royal Antwerp maçı hazırlıkları
Tottenham, teknik direktörünün görevine son verdi

Tottenham, teknik direktörünün görevine son verdi