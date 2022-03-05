Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,653.70
BTC/USDT
39,125.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor Kiev'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 05.03.2022
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

İstanbul

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

Tevfik Yamantürk ağustos ayındaki seçimde tekrar aday 

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de Divan Kurulu Toplantısı'nda ağustos ayında yapılacak divan kurulu başkanlık seçiminde aday olacağını söyledi.

Yamantürk, "Ağustos ayında yapılacak divan kurulu seçimlerinde eğer teveccüh gösterirseniz divan kurulu başkanlığına adayız. Eğer seçilirsek aklımızın, gücümüzün, bilgimizin yettiği kadar hizmet etmeye devam ederiz. Seçilmezsek de üzülmeyiz, darılmayız. Tribünde yerimizi alır maçları izlemeye devam ederiz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda kongre üyesi Fuat Çimen'in de kulüp başkanlığına aday olduğunu kaydeden Yamantürk, "Mayıs ayında yapılacak seçimde Sayın Başkan aday olacağını söyledi. Fuat Çimen de bizi ziyaret etti ve başkanlık için adaylığını koydu. Kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın faiz borcunun günlük 1 milyon lira olduğunu söyleyen Yamantürk, "Faiz taksimetresi çalışıyor. Günde 1 milyon liranın üstünde faiz ödüyoruz. Şu anda da çalışıyor. Bankacılar, cumartesi günü 'bunların bugün geliri yok, almayalım' demiyorlar. Bir sabah geliriz ki kulübü elimizden almışlar. Buna da çok zaman kalmadı. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten zor ve önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek
Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti

Benzer haberler

Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan futbol takımı "Dimispor", ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmedi

Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmedi
Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı
Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak