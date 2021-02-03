Euro
8.60
Dolar
7.15
BIST 100
1,533.55
Altın
1,834.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konya'da golsüz beraberlik

Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği, 0-0 berabere kaldı.

Basir Gülüm   | 03.02.2021
Konya'da golsüz beraberlik Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

7. dakikada Furman'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Kravets'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

19. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ortasında top, savunmanın son anda dokunuşuyla kornere gitti. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan Milosevic'in ceza sahasına yakın noktadan sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

26. dakikada Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in dönerek sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Polomat'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

59. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topta Cikalleshi, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi'nin vuruşunda, Nordfeldt topu kornere çeldi.

64. dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan son anda topu kornere attı.

68. dakikada Hadziahmetovic'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.

69. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Kravets'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

90+5. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Ahmet Çalık'ın indirdiği topa Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti
Avrupa İlaç Ajansı Novavax aşısını ön değerlendirmeye aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de öğretmenler Kovid-19 aşısı olmasa bile okullar yeniden açılabilir
Bakan Koca: Güvenlik testlerinin ardından 65 yaş üstü ve 2. gruba dahil vatandaşların aşılanmasına geçilecek

Benzer haberler

Dinamo Kiev kamp için Antalya'yı seçti

Dinamo Kiev kamp için Antalya'yı seçti

Konya'da golsüz beraberlik

Beşiktaş Antalya'da 1 puanla yetindi

Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu

Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Sivas'ta gol sesi çıkmadı