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Spor, Futbol

Dinamo Kiev kamp için Antalya'yı seçti

Ukrayna Premier Lig'de ilk sırada yer alan Dinamo Kiev, Antalya'da kamp yapıyor.

Oktay Özden   | 03.02.2021
Dinamo Kiev kamp için Antalya'yı seçti

Antalya

Dinamo Kiev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devre arası kamp tercihi Türkiye oldu.

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun başında olduğu Ukrayna temsilcisinin Antalya kampı, Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Deluxe Golf Belek Oteli'nde gerçekleşiyor.

Dinamo Kiev'in A takım kafilesi 55 kişiden oluşurken, 19 ve 21 yaş altı takımları da kamp için Antalya'da bulunuyor.

Antalya kampı sürecinde şu ana kadar iki hazırlık maçı oynayan mavi-beyazlılar, ilk karşılaşmasında Bulgaristan 1. Lig takımlarından Ludogorets'e 2-1 yenildi. Ukrayna temsilcisi, Gürcistan 1. Lig ekibi Dinamo Tiflis'i ise 1-0 yendi.

Dinamo Kiev, üçüncü hazırlık maçında Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA Sofya ile yarın karşılaşacak.

Ukrayna ekibinin Antalya kampı, 8 Şubat'ta sona erecek.

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