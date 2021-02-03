Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

İstanbul
Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün takımla çalıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.