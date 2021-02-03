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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş, antrenmanda takımla çalıştı.

Emre Doğan   | 03.02.2021
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

İstanbul

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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