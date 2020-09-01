Euro
8.81
Dolar
7.36
BIST 100
1,072.43
Altın
1,990.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının 3. eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.09.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Ankara

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.

İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de okullar yeniden açıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor
Sağlık çalışanlarından Kovid-19 vakalarına karşı 'Kimse bana bir şey olmaz demesin' uyarısı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 644 bini aştı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

A Milli Takım'ın formaları yenilendi

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi ilk antrenmana katılmadı

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi ilk antrenmana katılmadı
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formalarından birini taraftarlar seçecek
ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi

ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi