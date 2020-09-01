Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu transfer etti

Malatya
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
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Zeki Yavru’nun geçen sezon performansı:— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 1, 2020
🏟 Maç: 31
🎯 Asist: 4#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/BYvlbBoS4d