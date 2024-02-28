Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA
İlk yarı
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarından rakibinden sıyrılan Muçi'nin şutunda kaleciden seken topu altı pas önünde Salih Uçan ağlara gönderdi: 1-0.
36. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert Günok, topu direk dibinde kontrol etti.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA
42. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda meşin yuvarlak Deniz Ertaş'tan oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasına girer girmez karşı karşıya durumda vuruşuna kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.
57. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve soldan ceza sahasına giren Muçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Rashica'ya çevirdi. Rashica'nın gelişine şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.
58. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Gedon Fernandes'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasının önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
80. dakikada Niangbo'nun topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun çaprazdan uzak direğe şutunda top auta gitti.
Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA
83. dakikada Zaynutdinov'un hatalı geri pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun şutunda kaleci Mert'ten seken top, altı pas önünde Yunus Mallı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye röveşata vuruşunda Necip Uysal meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA
Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Kupada yoluna devam eden Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu
Tüpraş Stadı'nda Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle rakibini saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor ve Bitexen Antalyaspor'un ardından Konyaspor'u da eledi.
Kupada şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 8 gol atan Beşiktaş, kalesinde 1 gol gördü.
6 maçtır yenilmedi
Konyaspor mücadelesini galibiyetle noktalayan siyah-beyazlı ekip oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Geride kalan 6 müsabakada 5 galibiyeti bulunan siyah-beyazlı ekip 1 maçı da beraberlikle tamamladı.
Ligde Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u yenen Beşiktaş, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Beşiktaş kupada ise Antalyaspor'un ardından Konyaspor'u da yendi.
Salih Uçan golle döndü
5 resmi maç sonra 11 kişilik kadroda yer bulan Salih Uçan, bu sezonki 4. golünü TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirerek kaydetti.
Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 3 gol atan Salih, kupadaki ilk golünü de Eyüpspor'a ağlarına göndermişti.
Salih Uçan ikinci yarının başında ise yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
Cenk Tosun 10'uncu golünü kaydetti
Siyah-beyazlıların 58. dakikada 2. golünü kaydeden Cenk Tosun bu sezonki 10'uncu gol sevincini yaşadı.
Süper Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 5 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da 2 kez fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor maçında 2 gol attı.
Golcü oyuncu ligde oynanan Konyaspor maçında da rakibinin filelerini havalandırmıştı.
Konyaspor'da erken değişiklik
Konyaspor ilk değişikliğini 28. dakikada yaptı.
Gedson Fernandes'le girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçiren Cebrail Karayel bir süre yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılan Konyasporlu oyuncu, 28. dakikada yerini Ahmet Oğuz'a bıraktı. Pozisyonun ardından Gedson Fernandes sarı kart gördü.
Derbi öncesi futbolculara moral
Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon zaman zaman ciddi protestolarda bulunduğu siyah-beyazlı oyuncuları maç sonunda tribünlere çağırdı.
Zaman zaman pazar günü Galatasaray'la oynanacak derbi maça yönelik tezahüratlar da yapan Beşiktaşlı taraftarlar, galibiyeti oyuncularıyla beraber kutlayarak derbi öncesi moral verdi.
"Ligi düşünerek daha fazla rotasyona gitmek zorunda kaldık"
Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovıc, siyah-beyazlıları tebrik etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Omerovıc, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligi düşünerek daha fazla rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk devrede lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama futbol hata oyunu. Sevindirici olan Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesi. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı. İlerleyen dönemde bize çok katkı sağlayacak. Kalan 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli." diye konuştu.
"Kupada yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Hedefimiz kupayı almak"
Yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Önemli bir mücadeleydi. Herkes için kupa bu sene büyük bir hedef. Kupada yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Hedefimiz kupayı almak. Belli bölümlerde çok iyiydik, bazı bölümlerde değildik. Adil bir galibiyet aldık. Son anlarda rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu tekrarlamamalıyız. Rakibimiz gol atabilirdi." diye konuştu.
Siyah-beyazlıların savunma performansıyla ilgili de konuşan Santos, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar. Defansta istediklerimizi takımın yerine getirmesi sevindirici. Daha fazla gol atmak için çalışıyoruz. Bunda da yavaş yavaş aşama kaydediyoruz. Beşiktaş gibi bir takım az yiyip çok gol atmalı." ifadelerini kullandı.
Necip Uysal'a da değinen tecrübeli teknik adam, "Necip çok büyük bir kaptan. Fedakar ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takımdaki her oyuncu en az Necip kadar değerli." dedi.
Galatasaray ile oynanacak derbi maçla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ı yarın uyanınca düşünmeye başlayacağım. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan, biz de 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli. Pazar günü taraftarların futbolculara desteğini hissettireceğini biliyorum. Kazanan takımın biz olmamızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.