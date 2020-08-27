Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İstanbul
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 ve geniş alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.