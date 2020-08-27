Euro
8.72
Dolar
7.36
BIST 100
1,108.93
Altın
1,931.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Oktay   | 27.08.2020
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 ve geniş alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 576'ya yükseldi
Kovid-19’la mücadelede vatandaşlarından 'en düşük' puanı ABD ve İngiltere aldı
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 658 Kovid-19 vakası açıklandı
Koronavirüste son 24 saat
Almanya’da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak

Benzer haberler

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi
Fenerbahçe'den 2010-2011 şampiyonluğu açıklaması: Trabzonspor'un başvurusu İsviçre Federal Mahkemesince reddedildi

Fenerbahçe'den 2010-2011 şampiyonluğu açıklaması: Trabzonspor'un başvurusu İsviçre Federal Mahkemesince reddedildi
AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak

AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak