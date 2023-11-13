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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Salih Uçan ile Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Hilmi Sever  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Beşiktaş'tan Salih Uçan ile Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın da uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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