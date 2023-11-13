Beşiktaş'tan Salih Uçan ile Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın da uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Salih Uçan ile Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 13, 2023
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus)… pic.twitter.com/JWaigKnv0I