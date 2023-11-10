Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
12 Kasım Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
1. Lig
Bugün:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Kasım Pazar:
13.30 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
11 Kasım Cumartesi:
14.00 Esenler Erokspor-Altınordu (Esenler Erokspor)
12 Kasım Pazar:
14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Kırşehir Futbol-Bucaspor 1928 (Kırşehir Ahi)
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Karelmas K.Köksal)
14.00 1461 Trabzon-Beyoğlu Yeni Çarşı (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-Nazilli Belediyespor (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Ankaraspor (Diyarbakır)
14.00 Vefa Group Vanspor-Karacabey Belediye (Van Atatürk)
Kırmızı Grup
11 Kasım Cumartesi:
14.00 Etimesgut Belediyespor-Karaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Menemen FK-Sarıyer (Menemen İlçe)
12 Kasım Pazar:
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32 Spor (Bolluca)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Fethiyespor-Belediye Derince Spor (Fethiye İlçe)
14.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)
14.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)
14.00 Somaspor-Düzce Cam Düzcespor (Soma Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
11 Kasım Cumartesi:
14.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor (Yeni Ordu)
12 Kasım Pazar:
14.00 Küçükçekmece Sinop-Edirnespor (Bağcılar Mahmutbey)
14.00 Artvin Hopaspor-Kepezspor (Hopa İlçe)
14.00 Malatya Arguvanspor-Kırklareligücü (Arguvan İlçe)
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Aliağa Futbol (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
14.00 Mardin 1969 Spor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mardin 21 Kasım)
14.00 Talasgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
2. Grup
12 Kasım Pazar:
14.00 Efeler 09 Spor FK-Silifke Belediyespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Hacettepe 1945-TPAO Batman Petrolspor (Osmanlı)
14.00 Sapanca Gençlikspor-Turgutluspor (Sapanca Atatürk)
14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Pazarspor (Eynesil İlçe)
14.00 Anadolu Üniversitesi-Karşıyaka (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
14.00 Kelkit Hürriyetspor-3Gen Holding Elazığspor (Kelkit İlçe)
3. Grup
12 Kasım Pazar:
14.00 Osmaniyespor FK-Belediye Kütahyaspor (7 Ocak)
14.00 Sivas 4 Eylül-Akhisarspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Fatsa Belediyespor-Onvo Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)
14.00 Bornova 1877-Kuşadasıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Bayburt Özel İdarespor-1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)
4. Grup
11 Kasım Cumartesi:
14.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sebat Gençlikspor (Bergama 14 Eylül)
12 Kasım Pazar:
14.00 Balıkesirspor-Güneş Holding Çankayaspor (Balıkesir Atatürk)
14.00 İdaş Çatalcaspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Çatalca İzzettin)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Orduspor 1967 (Nevşehir Gazi)
14.00 23 Elazığ FK-Armoni Alanya Kestelspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bitexen Adana 1954 FK (Gaziosmanpaşa)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
12 Kasım Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Beylerbeyi-Hakkarigücü (Beyberbeyi 75. Yıl)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Vefa)
13.00 Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor (IBB GOB Halit Kıvanç)
13.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)
13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor (Mehmet Hayri Özkeçeci)
14.00 Galatasaray-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Florye Metin Oktay Tesisleri)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.