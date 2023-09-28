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Spor, Futbol

Beşiktaş ve İstanbulspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve İstanbulspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ercan Çakar  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Beşiktaş ve İstanbulspor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı maçtaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.

İstanbulspor'un ise Galatasaray maçındaki "usulsüz seyirci alınması" sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.​​​​​​​

PFDK, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues'e de 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues'e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

Kurulun Fenerbahçe'ye 307 bin, MKE Ankaragücü'ne 240 bin, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ve Pendikspor'a 112'şer bin, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Yukatel Adana Demirspor'a da 27'şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'ye de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.


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