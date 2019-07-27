Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli milli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi.
Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.