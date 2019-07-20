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Spor, Futbol

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süha Gür   | 20.07.2019
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pasın ardından yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmana, izinli Gary Medel, özel maske ile çalışan Rıdvan Yılmaz ve takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz'ın katılmadığı kaydedildi.

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