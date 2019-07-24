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Spor

Beşiktaş Hasic'i kampta deneyecek

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.

Hüseyin Eroğul   | 24.07.2019
Beşiktaş Hasic'i kampta deneyecek

İstanbul

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak.

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