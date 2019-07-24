Beşiktaş Hasic'i kampta deneyecek
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.
İstanbul
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.