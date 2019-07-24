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Trezeguet Aston Villa'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı transfer etti.

Yunus Kaymaz   | 24.07.2019
Trezeguet Aston Villa'da

İstanbul

Birmingham temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun gelecek sezon Aston Villa forması giyeceği kaydedildi. Kulüp, sözleşmenin süresi ve bonservis bedeline ilişkin detay paylaşmadı. 

İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın transfer ettiği 9. isim oldu.

Kulübün internet sitesine konuşan Trezeguet, "Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasına yardımcı olurum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aston Villa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

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