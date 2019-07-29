Beşiktaş'ta Enzo Roco'dan kötü haber

İstanbul
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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