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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Enzo Roco'dan kötü haber

Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Ercan Doğan   | 29.07.2019
Beşiktaş'ta Enzo Roco'dan kötü haber

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.


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