Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak

İstanbul
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig’den VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynayacak maçların programı şu şekilde:
23 Mart Cumartesi
16.00 Beşiktaş – Buducnost
28 Mart Perşembe
16.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih KaragümrükAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.