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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş Erkek Futbol Takımı, milli maç arasında 2 hazırlık maçı yapacak.

Dilek Erol  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig’den VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynayacak maçların programı şu şekilde:

23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Buducnost

28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük

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