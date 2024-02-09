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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın forma sponsoru Beko oldu

Beşiktaş Kulübü, Beko ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Hilmi Sever  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Beşiktaş'ın forma sponsoru Beko oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın önümüzdeki sezon başlayacağı ve 3 sezon süreceği belirtildi.

Açıklamada, Beko'nun Beşiktaş A Takımı'nın eski göğüs sponsoru olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş A Erkek Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonundan itibaren forma sırt sponsorluğunu üstlenen, 30 yılı aşkın süredir efsane sponsorumuz Beko'nun, forma göğüs sponsorluğuna geçtiğini gururla duyururuz. Üç sezon olarak başladığımız işbirliğimizin son sezonunda, sırttaki yerini göğse taşıyarak ve işbirliğini 3 sezon daha uzatarak desteğini bir kere daha gösteren Beko'ya teşekkür ederiz.

Kulübümüz, Beko'nun desteğiyle, sahadaki başarılarını ve güçlü performansını daha da ileriye taşıyacaktır. 2024-2025 sezonu itibarıyla başlayacak ve 3 sezon boyunca geçerli olacak bu işbirliği, hem kulübümüz hem de sponsorumuz için önemli bir kilometre taşı olacaktır. Beko ile olan ortaklığımızın camiamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyor ve siz değerli taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye ve birlikte büyük başarılara imza atmaya davet ediyoruz."

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