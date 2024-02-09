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Spor

Matevz Govekar, Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında üst sıraları hedefliyor

Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Demre-Antalya etabı galibi Matevz Govekar, takım olarak genel klasmanda daha üst sıralara gelmek istediklerini söyledi.

Can Öcal  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Matevz Govekar, Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında üst sıraları hedefliyor

Antalya

Bahrain-Victorious'un Sloven sporcusu Matevz Govekar, etabı tamamlamasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Matevz Govekar, yarışın şu ana kadar zor geçtiğini belirterek, "Antalya Bisiklet Turu'nda ilk amacımız etap kazanmak ve genel klasmanda üst kısma gelmek. Bugünkü yokuşta gördük ki diğer takımlardan 10-12 kişi çok kuvvetli. Çok iyi yokuş çıkıyorlar Yarın da yine bir yokuş etabı var. Takım olarak biz de Finlay Pickering ve Edoardo Zambanini ile birlikte yokuşu zorlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Takım olarak buraya etap kazanmak için gelmiştik"

Govekar, etabı kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren, "Takım olarak buraya etap kazanmak için gelmiştik. Dün arkadaşım Alberto Bruttomesso'ya yardım ettim. Bugün de ben ilerledim. Özellikle ilk yokuşta oldukça zorlandık ama hedefimiz etap kazanmaktı. Takımıma teşekkür ediyorum. Kazandığım için mutlu ve gururluyum. Bundan sonrasına da bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Arkada olduğumuzda kazalara dikkat etmemiz gerekiyor"

Hava şartlarının ilk iki gün iyi olmadığını belirten Govekar, "Yağmurdan dolayı yolun bir kısmı ıslaktı. Viraja girerken kaza oldu. Arkada olduğumuzda kazalara dikkat etmemiz gerekiyor. Yol bisikletinde bu var. Özellikle dönüşlerde yola konsantre olmamız lazım." diye konuştu.



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