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Spor, Futbol

Beşiktaş, Ernest Muci için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Beşiktaş, Ernest Muci için görüşmelere başladı

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muci, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.

Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muci, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.

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