Dolar
30.68
Euro
33.08
Altın
2,026.22
ETH/USDT
2,514.50
BTC/USDT
47,371.00
BIST 100
9,004.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülünün, Florida kıyısına iniş yapması bekleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular "özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşılandı

Güney Afrika'ya müsabakalar için gelen Filistin Milli Futbol Takımı oyuncuları, havalimanında "özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

Gökhan Kavak  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular "özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşılandı

İstanbul

Filistinli futbolcular, 11 ve 18 Şubat tarihlerinde oynayacakları maçlar için akşam saatlerinde Güney Afrika'ya ulaştı.

Güney Afrika Futbol Federasyonunun öncülük ettiği "İnsanlık için Futbol" müsabakalarına katılmak için Cape Town Uluslararası Havalimanı'na inen futbolcular, kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

"Özgür Filistin" tezahüratları eşliğinde karşılanan Filistinli futbolcular, yaklaşık 10 gün Güney Afrika'da kalacak.

Filistinli futbolcuların oynayacağı maçları, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da statta izlemesi bekleniyor.

Uzun yıllar Filistin'e desteğiyle dikkati çeken Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail aleyhine "soykırım" davası açmıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı
'Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur'
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu yarınlara taşıyacak güçlü hedefleri hep birlikte kararlılıkla ortaya koyduk
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için kuvvetli lodos uyarısı
Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular "özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşılandı

Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular "özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşılandı

Avrupa ülkelerinden, UAD'nin aldığı ihtiyati tedbir kararına farklı tepkiler geldi

GÖRÜŞ - UAD'nin tedbir kararı: İsrail'in 75 yıllık cezasızlığına son

GÖRÜŞ - Lahey'de Güney Afrika ne talep etti, mahkeme ne karar verdi?

GÖRÜŞ - Lahey'de Güney Afrika ne talep etti, mahkeme ne karar verdi?
İsrail hava yolu şirketi, soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşları durduracak

İsrail hava yolu şirketi, soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşları durduracak
Uluslararası Adalet Divanının kararı, "İsrail’i hem sevindirdi hem kızdırdı"

Uluslararası Adalet Divanının kararı, "İsrail’i hem sevindirdi hem kızdırdı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet