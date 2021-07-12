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Spor, Futbol

Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer etti

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.07.2021
Beşiktaş Mehmet Topal'ı transfer etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a 'Hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp ayrıca Mehmet Topal için bir video yayımladı.

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