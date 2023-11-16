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Spor, Futbol

PFDK'den Süper Lig'den 4 kulüp başkanına ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübün başkanına ceza verdi.

Emrah Oktay  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
PFDK'den Süper Lig'den 4 kulüp başkanına ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti ve iki farklı ihlalden dolayı toplam 410 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 200'er bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kulüplere cezalar

Disiplin Kurulu, 4 farklı kulübe de para cezaları verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 2 farklı ihlalden toplam 329 bin lira, Beşiktaş ile Trabzonspor'a 200'er bin lira, Yukatel Adana Demirspor'a ise 60 bin lira ceza uyguladı.

PFDK, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'na 39 bin lira, Adana Demirspor antrenörlerinden Serkan Damla'ya bir maç men ve 39 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Adana Demirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke etti.

1. Lig'e verilen cezalar

PFDK, Trenyol 1. Lig'den bazı başkan, teknik adam, antrenör ve kulüplere de ceza verdi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa'ya birer resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası verildi.

Kurul, Ankara Keçiörengücü antrenörlerinden Mert Mustafa Yücetürk'e de aynı cezanın verilmesine hükmetti.

Ümraniyespor'a 110 bin, başkanı Ömür Aydın'a ise 100 bin lira para cezası veren PFDK, Boluspor ve Sakaryaspor'un 56'şar bin lira ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

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