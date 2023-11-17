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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den borç açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, herhangi bir sporcu veya personele borçlarının olmadığını açıkladı.

Emrah Oktay  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den borç açıklaması

İstanbul

Çebi, siyah-beyazlıların internet sitesinden kulübün mevcut durumunun sorunlu olduğu ve göreve gelecek yeni başkanın acilen 25 milyon avro bulması gerektiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının yaklaştığını aktaran Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle yaratılmaya çalışılan hava, güncel mali portrenin Beşiktaş başkanlık görevine ilk geldiğim 21 Ekim 2019 tarihindeki mali portre ile benzer olduğu yönündedir. Gerçek tablo ise bambaşkadır. Göreve geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza ne bir teknik kadro çalışanımıza ne bir personelimize ne de transfer dolayısıyla herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş bir borcumuz bulunmaktadır. Hatta, taleplerine istinaden avans ödemesi dahi yaptığımız futbolcu ve personelimiz söz konusudur. Göreve geldiğim gün, UEFA borçsuzluk yazısı alabilmek veya aylardır maaş alamayan personelimizin sorunlarını gidermek zorunluluğu çığ gibi karşımızda dururken, bugün geldiğimiz noktada, yeni yönetime ne kadar kasa bakiyesi devredebileceğimizin hesabını yapmaktayız."

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